РИАМО - 4 дек. Компания «Донстрой» возведет три жилых дома в составе жилого комплекса «Символ» в бывшей промзоне «Серп и молот», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Три корпуса рассчитаны на 922 квартиры, а также паркинг на 449 мест. В состав корпусов входят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, встроенный супермаркет, офисные помещения, кафе и рестораны. Для местных жителей будут функционировать школа и детский сад.

«Девелопер планирует создать закрытую дворовую территорию без машин с дизайнерскими входными контрольно-пропускными пунктами и прямым выходом в парк «Зеленая река», - говорится в сообщении.

Первые девять корпусов ЖК «Символ» уже введены в эксплуатацию. Их площадь - 314 тысяч квадратных метров.