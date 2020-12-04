РИАМО - 4 дек. К новогодним праздникам в Центре электронного декларирования Московской областной таможни оформили 64,7 тысячи елей, говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.
Суммарный вес выпущенных елей и пихт превысил 850 тонн. Массовое оформление новогодних деревьев еще ожидается в течение всего декабря.
Чаще всего в Россию ввозят пихты Нордмана, Фразера, ели норвежские, ели обыкновенные и сосны. Основными странами-импортерами деревьев в этом году стали Польша, Словакия и Дания.
Всего на территории Подмосковья в этом сезоне будет работать около 400 елочных базаров. Более 100 из них будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях муниципальных образований.
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