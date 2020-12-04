РИАМО - 4 дек. К новогодним праздникам в Центре электронного декларирования Московской областной таможни оформили 64,7 тысячи елей, говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

Суммарный вес выпущенных елей и пихт превысил 850 тонн. Массовое оформление новогодних деревьев еще ожидается в течение всего декабря.

«Последний месяц года традиционно является временем, когда импортеры наиболее активно ввозят рождественские ели и пихты. Так, в декабре 2019 года было оформлено больше 70% от всех ввезенных хвойных деревьев», — говорится в сообщении.

Чаще всего в Россию ввозят пихты Нордмана, Фразера, ели норвежские, ели обыкновенные и сосны. Основными странами-импортерами деревьев в этом году стали Польша, Словакия и Дания.

Всего на территории Подмосковья в этом сезоне будет работать около 400 елочных базаров. Более 100 из них будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях муниципальных образований.