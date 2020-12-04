РИАМО - 4 дек. В столице в пятницу открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса, первые прививки начнут ставить уже 5 декабря, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru.

«Первыми вакцину получат работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб», — отметила Ракова.

Записываться нужно только на первую вакцинацию, на вторую пациента запишут автоматически. На прививку нужно будет взять справку с места работы, которая подтвердит трудоустройство в отрасли, добавила вице-мэр.

Ракова подчеркнула, что пройти вакцинацию не смогут те люди, кто участвует в клиническом исследовании вакцины. После того, как пострегистрационные исследования завершатся, первоочередная возможность привиться будет предоставлена участникам, получившим плацебо, чтобы у них была гарантированная защита от Covid-19.

Кроме того, не смогут получить вакцину горожане, имеющие обостренные хронические заболевания и тяжелые аллергии — с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца. Беременные или кормящие грудью женщины к вакцинации не допускаются.

Сама вакцинация занимает не менее часа. На осмотр врача перед прививкой потребуется около 10 минут. Около 15 минут займет подготовка препарата.

В столице отработали непрерывную холодовую цепь, добавила заммэра. Вакцина доставляется специализированным автотранспортом в термоконтейнерах, после чего перегружается в медицинские морозильники.

«Вакцина хранится в замороженном виде (в одной ампуле пять доз) и размораживается сразу для пяти пациентов, когда они уже прошли осмотр. Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлятся еще полчаса», — пояснила Ракова.

После процедуры пациент получит сертификат о вакцинации от Covid-19 с отметками о двух прививках. В ближайшее время он будет переведен на английский язык.

Ракова выразила надежду, что вакцины в столицу с каждым днем будет поступать все больше. В конце 2020 — начале 2021 года планируется открыть 170 центров вакцинации в столице.

«Надеюсь, что мы сможем быстрыми темпами начать масштабную вакцинацию и тем самым остановить цепочку распространения коронавируса в городе», — резюмировала вице-мэр.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.