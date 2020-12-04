РИАМО - 4 дек. Аферисты придумали новый способ похищения денег с банковских счетов россиян, извещая их о несуществующих долгах за услуги ЖКХ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Теперь мошенники отправляют россиянам уведомления о якобы долгах за оплату коммунальных услуг, где указаны реквизиты для погашения несуществующий задолженности.

«Если гражданин отнесся серьезно к обращению, ввел данные своей банковской карты на веб-сайтах, куда перешел по ссылкам из письма, а после начал процесс оплаты «долга», то злоумышленники получают доступ к его счету», — отметил представитель банка ВТБ.

Если же клиент проигнорировал сообщение, то ему начинают звонить лжепредставители управляющий компании с требованием погасить этот «долг».