РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 226 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

1 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 193 человека. Выздоровели и выписались 82 704 человека. 3 226 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 39)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.