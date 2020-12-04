РИАМО - 4 дек. Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли тяжелобольную женщину в поселке Ржавки городского округа Солнечногорск, они прибыли на место после того, как жители дома услышали просьбу о помощи от пенсионерки в запертой квартире и позвонили по номеру «112», говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Пенсионерка, оказавшаяся запертой в квартире, не могла открыть дверь из-за плохого самочувствия. Так, спасателям пришлось деблокировать дверь квартиры, в которой находилась женщина.

«Спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента деблокировали металлическую дверь в квартиру и обеспечили доступ подоспевших медицинских работников к пострадавшей. Пожилая женщина нуждалась в срочной госпитализации», - сказал спасатель, старший смены поисково-спасательного отряда №29 «Мособлпожспаса» Московской области Сергей Земляков.

Он добавил, что спасатели помогли медикам транспортировать больную в машину скорой помощи, которая своевременно доставила пенсионерку в Солнечногорскую центральную районную больницу.