Уходящий 2020 год оказался богат на погодные сюрпризы: минувшая зима и затянувшаяся осень стали аномально теплыми. Однако наступивший декабрь сразу дал почувствовать, что пришла зима – впереди у москвичей «марсианские» морозы. Какой погоды ждать жителям Московского региона в первый зимний месяц и в преддверии Нового года, РИАМО рассказали синоптики.

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Время настоящей зимы

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жителей Москвы и Подмосковья ожидают морозы. Это связано с тем, что над центром Европейской России, в том числе над столичным регионом, развивается ярко выраженный и мощный антициклон с большим давлением в центре – и он будет действовать довольно долго.

Как отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, воздействие этого антициклона мощное, а разрушаться он будет медленно. Поэтому в течение ближайших 7-10 дней в Московском регионе будет стоять морозная погода – синоптики уже окрестили ее «марсианской».

Наиболее низкие температуры ожидаются в Подмосковье и спальных районах столицы.

По словам Вильфанда, начиная с воскресенья, 6 декабря, температура воздуха в столичном регионе будет на один-два градуса ниже нормы.

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«До сих пор температурный фон был на четыре-шесть градусов выше нормы – погода все время отставала от своего климатического развития. А сейчас пришло время настоящей зимы, по которой многие скучали», — говорит Роман Вильфанд.

Морозный пик и высокое давление

Заметное похолодание жители Москвы и Подмосковья почувствовали уже в четверг-пятницу.

А в предстоящие выходные, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, регион полностью окажется под воздействием антициклона, наполненного холодным и достаточно сухим воздухом.

«Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а морозы лишь окрепнут. Ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов мороза, днем — 1-6 градусов ниже нуля. А вот дальше будет холоднее», — рассказывает Леус.

Пик похолодания, по его прогнозам, придется на понедельник-вторник следующей недели, 7 и 8 декабря: по ночам будет 9-14, а днем – 4-9 градусов мороза.

При этом атмосферное давление будет очень высоким: в воскресенье и понедельник оно составит 765-766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы. Такая погода простоит в столичном регионе как минимум до середины следующей недели.

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Солнце без снегопадов

Как отмечает Роман Вильфанд, снегопадов в Московском регионе в ближайшую неделю не ожидается.

«Важно, что при антициклоне не выпадают осадки. Поэтому тот снежный покров, который сегодня существует, не увеличится в ближайшие шесть-семь дней», — говорит Вильфанд.

Сегодня максимальная высота снежного покрова в Москве — два-четыре сантиметра. В области она колеблется от восьми до девяти сантиметров на севере, в районе Можайска, до одного-двух сантиметров на юге. Это совсем небольшая высота снежного покрова и рассчитывать на его увеличение в ближайшее время не стоит.

«Но тот снег, который выпал, останется и будет радовать глаз. Кроме того, поскольку при антициклоне прогнозируется переменная облачность, в Москве и области будет часто показываться солнце, а ветра почти не будет: ожидается штиль», — рассказывает научный руководитель Гидрометцентра России.

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Немного снега и сильные морозы

Осадков в декабре в целом ожидается меньше нормы. Если норма месяца — 56 миллиметров, то в нынешнем декабре, по расчетам «Фобоса», выпадет 40-50 миллиметров.

«В целом, будет немного снега и достаточно сильные морозы», - подытожил Михаил Леус.

По его прогнозам, средняя температура последнего месяца 2020 года составит минус 4,5-5,5 градусов, что все-таки чуть теплее нормы. Но, по сравнению с прошлым декабрем (среднемесячная температура составила плюс 0,8 градуса), этот будет куда холоднее, отметил синоптик.

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Предновогодняя оттепель

Однако постоянно мерзнуть с непривычки москвичам не придется. Как прогнозирует портал Gismeteo, в ближайшие 30 дней температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной.

Самой холодной будет ночь на 18 декабря, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до 12 градусов ниже нуля. Самая низкая дневная температура — 6 градусов мороза — ожидается 11 и 19 декабря.

А вот самым теплым днем может оказаться 30 декабря – столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов. Ночь тоже обещает быть самой теплой за месяц — около нуля градусов.

Согласно предварительному прогнозу, предстоящая неделя, с 6 по 11 декабря, будет ясной и бесснежной. Затем на протяжении 15 дней будут идти осадки, в основном в виде снега. А 22, 27, 28 и 30 декабря ожидаются дожди, что станет не совсем приятной неожиданностью для жителей Москвы и Подмосковья под Новый год.

Однако, как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, эта картина — лишь один из вероятных сценариев декабрьской погоды.

Как напоминает Роман Вильфанд, никакой статистической связи между температурным режимом предшествующего сезона и последующего не существует.

«В этих связях участвуют атмосфера, континенты, ледовое покрытие, океаны и многие другие элементы. Поэтому теплая осень такую же зиму совершенно не гарантирует», — заключил специалист.

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