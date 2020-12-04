РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Ограждение тротуара установили на Строительном проезде Красногорска по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на Строительном проезде вблизи гимназии №7 отсутствует ограждение перильного типа.

«Администрация городского округа Красногорск рассмотрела обращение по вопросу установки перильного ограждения тротуара на автомобильной дороге на Строительном проезде и сообщает: работы по установке перильного ограждения тротуара выполнены», - сказал первый замглавы администрации округа Всеволод Волосевич.

Он отметил также, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.