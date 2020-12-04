РИАМО - 4 дек. За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находится 451 человек, сообщает московский оперштаб.
Всего за сутки в столице выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под наблюдением медиков.
В мегаполисе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, школьники с 6-11 классы отправлены на дистанционное обучение, а часть сотрудников компаний переведены на удаленку.
На портале mos.ru ранее открылась запись на вакцинацию от Covid-19 для врачей, учителей и работников соцслужб.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
4 ДЕКАБРЯ
- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.
- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.
- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.
- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.
- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.
- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.
- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.
- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.
- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.
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