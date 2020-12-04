РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Вакцинацию горожан от коронавируса начали проводить в больнице №1 подмосковного Красногорска в пятницу, сообщил заместитель главного врача лечебного учреждения по амбулаторно-поликлинической работе Валерий Шарыкин.

«Сегодня (4 декабря – ред.) первый день, когда мы начали активно вакцинировать жителей. Вакцинация проводится в два этапа. Первый – непосредственно вакцинация и через 3 недели – ревакцинация», - сказал Шарыкин.

Он отметил, что лечебное учреждение получило 100 доз вакцины «Спутник V».

Абсолютными противопоказаниями для вакцинации являются наличие острых респираторных заболеваний, перенесенная коронавирусная инфекция, беременность. Также вакцинацию не проводят лицам младше 18 и старше 60 лет.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.