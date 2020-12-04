РИАМО - 4 дек. В ходе Международного экспортного форума «Сделано в России», который пройдет в Москве 9 декабря, обсудят актуальные проблемы экспортеров, говорится в сообщении пресс-службы Российского экспортного центра.

АО «Российский экспортный центр» выступает организатором форума. Ключевая тема мероприятия: «Вызовы нового десятилетия».

«Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: «Нужны конкретные результативные решения» и «Нужно стремительно менять форматы взаимодействия». Дискуссии форума «Сделано в России» тоже сосредоточены на них», - сказала генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Она добавила, что дискуссии будут посвящены тому, что именно тормозит экспортные поставки, как быстро снять административные и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли, как экспортировать принципиально новые товары – впечатления.

Форум пройдет в онлайн-формате. Спикеры подключатся в режиме реального времени, в том числе из «Точек кипения» Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств Российского экспортного центра.

В деловую программу вошли шесть тематических круглых столов, пленарная сессия и торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны - победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

На форуме обсудят актуальные проблемы экспортеров с членами правительства России, экспертами. На мероприятии представят новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, информационную систему «Одно окно». Кроме того, пройдут мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Участниками форума станут руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, эксперты.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте forum.exportcenter.ru.