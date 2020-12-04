Из-за пандемии у россиян не так много вариантов для отдыха за границей на новогодних праздниках. Ограничения для приезжающих в разных государствах имеют свои особенности: в одних странах достаточно предоставить результаты тестирования на коронавирус, в других действует обязательный карантин для приезжающих. Куда и на каких условиях российские туристы могут полететь на праздники, читайте в инфографике РИАМО.