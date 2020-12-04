РИАМО - 4 дек. Житель Москвы выбросил двух котов с балкона седьмого этажа дома в районе Хамовники, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 3 декабря по адресу: Хамовнический вал, дом 8.

«В 14:40 поступило заявление от гражданки 1981 года рождения, которая пояснила, что сегодня ее муж 1979 года рождения, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна седьмого этажа двух котов», - сказал собеседник агентства.

Животные разбились. По данному факту назначена проверка.