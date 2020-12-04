РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В ночь с 5 на 6 декабря электропоезда между станциями МЦД-2 Павшино в Красногорске и Тушинская будут следовать по одному пути в обе стороны, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Пятого декабря с 22:30 до 05:25 шестого декабря на Рижском направлении и МЦД-2 будет скорректировано расписание в связи с проведением путевых работ. В этот период между Тушинской и Павшино поезда будут следовать по одному пути в обе стороны», - говорится в сообщении.

У части поездов изменится время отправки и прибытия, некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам.

Из расписания будут выведены электропоезд №7392 Нахабино – Подольск отправлением в 23:14 из Нахабина, а также электропоезд №7400 Подольск – Нахабино отправлением в 04:03 из Подольска.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.