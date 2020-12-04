РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации нового дошкольного образовательного учреждения на улице Твардовского в Балашихе, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование и строительство предусмотрено в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства детского сада на 80 мест. Он будет расположен на улице Твардовского вблизи дома №12. Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом», - говорится в сообщении.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Новый детсад построят по самым современным стандартам. Там обустроят групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, актовый и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся теневые навесы, детские игровые комплексы, спортивные площадки.