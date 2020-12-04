РИАМО - 4 дек. В поликлинике №1 в подмосковном Реутове заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В помещении поликлиники №1 Реутова пункт вакцинации против Covid-19 готов принять первых посетителей. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева убедился в наличии всего необходимого оборудования, в том числе специальных холодильников для хранения вакцины, а также соблюдении необходимых санитарно-гигиенических норм и наличии квалифицированного персонала», - сказал Каторов.

Он уточнил, что первые дозы вакцины уже поступили в поликлинику №1, прививочный кабинет начал работать в полном объеме, при этом прививка для жителей Реутова будет совершенно бесплатной.

Для получения прививки от новой коронавирусной инфекции реутовчанам необходимо позвонить по телефону: 8(800)550-50-30 или через портал госуслуг записаться к терапевту, который, в случае отсутствия противопоказаний, даст направление на вакцинацию.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.