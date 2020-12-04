РИАМО - 4 дек. На открытии торгов на Московской бирже произошло укрепление рубля, доллар подешевел сразу на 0,03%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс американской валюты снизился до 74,43 рубля.

«Курс евро, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, снизился на 0,01% — до 90,39 рубля», - говорится в сообщении.

Также выросла стоимость нефти марки Brent. Она увеличилась на 1,7% — до 49,53 доллара за баррель.

Укрепление рубля произошло на фоне позитивного решения по нефтяной сделке ОПЕК+.​