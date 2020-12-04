РИАМО - 4 дек. Железнодорожную станцию Крекшино перспективного четвертого Московского центрального диаметра открыли на Киевском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия в режиме видеоконференции приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня открываем после реконструкции Крекшино — очередную станцию будущего МЦД-4. Проведен полный комплекс работ, в результате которых у местных жителей появилась собственная станция наземного метро», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что создание четвертого МЦД является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы.