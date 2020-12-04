РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Добровольные пожарные в подмосковном Красногорске за 7 лет существования пожарной дружины спасли на пожарах 18 человек, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«За семь лет работы добровольной пожарной команды противопожарным навыкам обучено 176 человек. Силами добровольцев на пожарах в Красногорске спасено 18 человек», - говорится в сообщении.

В добровольной пожарной команде Красногорска 45 активных участников, которые тушат пожары и участвуют в профилактических мероприятиях.