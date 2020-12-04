РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл «Торпедо» из Нижнего Новогорода со счетом 2:3 на домашнем льду в рамках чемпионата КХЛ, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч «Витязь» Подмосковье – «Топедо» Нижний Новгорода прошел 3 декабря в Подольске в Ледовом дворце «Витязь» без зрителей. Главными судьями были Алексей Белов и Мартин Фране.

«Витязь» потерпел поражение в одну шайбу от нижегородского «Торпедо» со счетом 2:3. До ничьей не хватило гола Федора Малыхина. Первый зимний матч «Витязю» не удался», - говорится в сообщении.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец отметил, что два гола были пропущены в концовке первого периода. Но весь период был вялый, поэтому и образовались эти моменты. Было много потерь шайб за всю игру, особенно в первом периоде, где было 16 таких моментов. Поэтому команда проиграла больше, чем за две минуты.

«Не получилось, не сыграли так, как хотели. Я считаю, что это самая плохая игра за последние 5-6 игр. Сыграли без энергии, заряженности. Понимали, что в преддверии тяжелой поездки нужны два очка. Удалась только концовка второго периода, и можно отметить десять минут в конце третьего периода. Было движение, шли на ворота, но это нужно делать на протяжении всей игры. Поэтому с нашей стороны игра была очень неважной. Впереди сложная поездка, нужно готовиться дальше», - сказал Кравец.

6 декабря ХК «Витязь» сыграет с ХК «Барыс» из Нур-Султана на Барыс Арене (домашней арене хоккейного клуба «Барыс» и сборной Казахстана).