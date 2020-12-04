РИАМО - 4 дек. За два месяца в лабораториях госпиталей провели 1,5 миллиона анализов, а также в диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Резервные госпитали открыты в Сокольниках, Крылатском, АТЦ «Москва» и на ВДНХ.

«Врачи использовали почти 124 тысячи одноразовых комбинезонов, обеспечивающих безопасность во время нахождения в красной зоне, а также сменили более 251 тысячи масок. Чтобы пациенты могли свободно дышать, было использовано 420 тонн кислорода, а также медики поставили более 208 тысяч капельниц больным и сделали более 310 тысяч уколов», - говорится в сообщении.

У всех медучреждений есть кислородные станции с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента.

Четыре резервные госпитали могут принять свыше 6 тысяч пациентов. В медучреждениях обустроены 159 палат интенсивной терапии и 208 реанимаций.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.