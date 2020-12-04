РИАМО - 4 дек. В Дубне в декабре начнется программа тестирования беспилотных систем для автомобилей, информацию, которую получат при тестировании системы, смогут использовать для оперативного реагирования на транспортные происшествия и принятия решений о модернизации инфраструктуры, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках тестирования беспилотная система, установленная на автотранспорт, будет анализировать дорожную обстановку и выводить наиболее верные алгоритмы движения, применимые в текущей ситуации на дороге, а также анализировать расхождения данных от разных автомобилей и их причины», - сказал собеседник агентства.

Информацию, которую получат при тестировании системы, смогут использовать для оперативного реагирования на транспортные происшествия и принятия решений о модернизации транспортной инфраструктуры, а также для разработки более высокотехнологичных беспилотных систем.

В будущем такие системы помогут увеличить пропускную способность дорожной инфраструктуры и сделать ее безопаснее.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, правительство Подмосковья активно поддерживает развитие научно-технических исследований.

«В частности, в прошлом году ООО «Интеллектуальные решения» получило грант правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций на сумму 10 миллионов рублей. Сегодня компания уже тестирует беспилотные системы – это один из наиболее показательных примеров эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере внедрения разработок», - добавила Зиновьева.

Проект беспилотных систем реализует компания «Интеллектуальные решения» в партнерстве с ООО «Цифровые дороги». Компании разработали и тестируют комплексные системы коммуникации беспилотных автомобилей с объектами дорожной инфраструктуры (v2x - vehicle to everything communications).