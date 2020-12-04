РИАМО - 4 дек. Прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым состоится в столице 5 декабря, сообщается в группе МХТ имени Чехова «ВКонтакте».

Плотников умер на 72-м году жизни 2 декабря от коронавирусной инфекции.

«В 11:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 13:00 — отпевание в Храме Николая Чудотворца (улица Рябиновая, 24-а)», — говорится в сообщении.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Актер окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет. Сначала он работал в Свердловском ТЮЗе, а в 1978 году начал играть на сцене Московского театра сатиры.

Также артист работал в Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, Театре под руководством Олега Табакова. Актер широко известен по роли доктора Ивана Борменталя в фильме «Собачье сердце».