РИАМО - 4 дек. Сотрудники ГИБДД задержали в Подмосковье двух граждан дальнего зарубежья в возрасте 21 года и 22 лет, которые перевозили свыше 2 килограммов наркотика N-метилэфедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Машину для проверки остановили на 246-м километре автодороги А-108.
«В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более двух килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Воскресенский горсуд поместил злоумышленников под стражу.
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