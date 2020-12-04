РИАМО - 4 дек. Солнечная и морозная погода ожидается в столице на этих выходных, температура местами составит до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В европейской части России усиливается влияние антициклона, который приносит с собой серьезное похолодание.

«В Москве будет солнечно, в субботу ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, в воскресенье — от минус 5 до минус 7 градусов», — говорится в сообщении.

При этом в начале следующей недели в столицу нагрянут сильные морозы — до минус 11-12 градусов. Дневная температура не превысит минус 4-6 градусов.

В пятницу в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Днем будет от минус 3 до минус 5 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.