РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В Международный день инвалидов, 3 декабря, депутаты Люберец передали 280 коробок шоколадных конфет общественным организациям, в которых состоят люди с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Крестинин передал от народных избранников 3-го избирательного округа членам обществ инвалидов №№2, 6 и 9 280 коробок шоколадных конфет. Люберчан с ограниченными возможностями здоровья также посетили руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Александр Шлапак и председатель Общественной палаты муниципалитета Петр Ульянов. Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов», - говорится в сообщении.

По словам Крестинина, депутаты и сотрудники администрации уже более 10 лет ежегодно посещают общественные организации инвалидов и привозят продуктовые наборы.

«Сейчас непростое время, я желаю жителям Люберец с ограниченными возможностями здоровья хорошего самочувствия и долгих лет жизни. Хочу выразить благодарность всем членам обществ инвалидов и нашим волонтерам, которые в период пандемии помогают тем, кто оказался в сложной ситуации», - сказал Крестинин.

Собравшиеся пообщались с председателями обществ инвалидов №№6 и 9 Тамарой Шмагиной и Тамарой Филатовой, обсудили политическую активность членов организаций и взаимодействие с волонтерами округа в период пандемии. Они пожелали людям с ограниченными возможностями здоровья и мужества и подчеркнули, что депутаты и администрация муниципалитета всегда готовы помочь, поддержать и оперативно реагировать на все просьбы.