РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 дек. Жители городского округа Мытищи могут передать подарки нуждающимся детям в рамках благотворительной акции «Елка Добра» в МФЦ до 15 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

МБУ «МФЦ Мытищи» проводит ежегодную благотворительную акцию «Елка Добра». В этом году МФЦ помогает Ратисловской специальной школе-интернату во Владимирской области и Мытищинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Преображение».

«Мы приглашаем к участию не только своих сотрудников, но и всех неравнодушных людей. Наши новогодние елочки в филиалах округа по адресам: улица Карла Маркса, дом 4А и улица Мира, строение 32/2 украшены не только новогодними игрушками, но и именными открыточками с пожеланиями детей Деду Морозу. Вы можете принять участие в акции и стать настоящим волшебником и подарить сказку детишкам, которые так в этом нуждаются. Достаточно взять открытку и принести подарок на наши стойки информации до 15 декабря, а под Новый Год мы доставим все подарки адресатам», - говорится в сообщении.

Чтобы помощь была адресной, можно написать пожелание в открытке от себя или Деда Мороза. Все открытки передаются детям вместе с подарком. Необходимо отдельно оставлять свои контакты (телефон и электронную почту) администраторам МФЦ на стойке информации. Контакты нужны сотрудникам для связи, чтобы в случае любых форс-мажоров никто не остался без маленького новогоднего чуда.

«В филиале на улице Карла Маркса, дом 4А мы собираем подарки для 52 детей школы-интерната во Владимирской области (ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) школа-интернат», адрес: Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Ратислово, дом 87). Акция уже стартовала. В филиале на улице Мира, строение 32/2 в ТЦ 4 Daily акция начнется на днях», - уточняется в сообщении.