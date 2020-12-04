РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске сотрудники полиции изъяли более 200 граммов героина у 36-летнего местного жителя, его заключили под стражу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску в ходе оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Станционной в микрорайоне Львовский остановили автомобиль иностранного производства под управлением 36-летнего местного жителя.

«В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовый сверток с комкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - героин. В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли еще один полиэтиленовый сверток с аналогичным веществом. Общая масса изъятого наркотика составила более 200 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.