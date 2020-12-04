РИАМО – 4 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) составило интерактивную карту елочных базаров в Подмосковье, которые начинают открываться в пятницу. Массовая торговля новогодними хвойными деревьями начнется в регионе с 15-20 декабря.

Благодаря карте можно увидеть, где именно в Подмосковье заработают елочные базары. Для каждой точки указаны точные координаты и ассортимент елок.

На базарах, которые будут работать по 10 января, можно будет купить живые деревья и искусственные елки. Всего будет около 400 елочных базаров.

Кроме того, елки можно купить онлайн и в крупных сетевых магазинах.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, елочные базары готовятся в каждом муниципалитете. Самое большое количество этих торговых пунктов планируется в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелкове.