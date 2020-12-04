РИАМО - 4 дек. С начала сентября текущего года в Москве удалось сократить долю заболевших горожан старше 65 лет и школьников 6-11 классов в полтора раза, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы провели анализ и примерно рассчитали, сколько людей могли бы заболеть в случае сохранения по учащимся 6-11 классов такой же тенденции роста заболеваемости, какую мы наблюдаем по младшим школьникам. В абсолютных числах —​ статистически более 23 тысяч детей избежали инфекции благодаря введенным мерам», — сказала Ракова в интервью «Интерфакс», опубликованном в пятницу.

Она подчеркнула, что дети в полтора раза чаще становятся источниками заражения для родственников, чем взрослые. Таким образом, в случае заражения избежавшие коронавируса дети также могли бы заразить еще около 4 тысяч человек.

Всего в Москве количество случаев заражения могло быть почти на 10% больше.

Ракова также отметила, что дети могут заражать и педагогов. В младших классах, которые не ушли на дистанционку, зараженных учителей почти в два раза больше. За последние две недели заразились более 770 учителей начальных классов.

По словам вице-мэра, речи об отмене дистанционного обучения для старших классов в настоящий момент не идет.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.