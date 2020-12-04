РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Жители подмосковного Красногорска могут научиться рисовать в стиле французского художника Анри Матисса на онлайн-занятии в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Арт-студия «РЯБА» проведет онлайн-занятие из цикла «Мировое искусство». Участников познакомят с творчеством выдающегося французского художника и скульптора, лидера течения фовистов Анри Матисса (1869-1954). Также вместе с руководителем студии Еленой Дерябиной участники будут рисовать картину по мотивам работы «Пурпурные цикламены», - говорится в сообщении.

Мастер-класс состоится в рамках областного проекта «ДК Онлайн».

Для работы понадобятся белая гуашь, кисти - синтетика, щетина, карандаш, ластик, баночка для воды, тряпочка, лист акварельной бумаги А3, палитра.

«Присоединиться к эфиру можно на платформе Zoom. Вход по предварительной записи на WhatsApp по телефону: 8(915)134-07-21. Трансляцию также проведут в Instagram @znamenskoegubailovo. Начало в 16:30», - заключается в материале.