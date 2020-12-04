РИАМО - 4 дек. Большинство родителей в Москве поддерживают дистанционное обучение в условиях распространения коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские школьники с 6-11 классы с октября находятся на дистанционном обучении. Онлайн-учеба продлена до конца второй четверти. Это связано с распространением в городе коронавируса.

«Результаты опросов показывают, что большинство родителей поддерживают меры по дистанционному образованию старшеклассников. Есть, конечно, и те, кто хотят вопреки всему вернуть сейчас очную форму обучения. Есть и родители, которые, наоборот —​ просят ввести дистанционное образование для младшеклассников», — сказала Ракова в интервью «Интерфаксу», опубликованном в пятницу.

Она подчеркнула, что в столице все больше родителей переводят своих детей на дистанционное образование из-за того, что опасаются за здоровье старших членов своих семей.

Кроме того, по словам Раковой, во время учебы школьники не передвигаются по городу, а прилежно присутствуют на онлайн-уроках.

С 19 октября уже проведено более 4 миллионов онлайн-уроков. При этом 98% стабильно проходят в МЭШ, не выходя за пределы единой платформы. ​

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.