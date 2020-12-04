РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска открыли пункт вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Желающие сделать прививку препаратом «Спутник V» приглашаются в Нахабинскую городскую больницу по адресу: улица Институтская, 9А», - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Забор крови для исследования на антитела производится натощак по будням с 8:00 до 10:00. Вакцинация – с понедельника по субботу.

«Продолжает работать и пункт вакцинации на базе поликлиники КГБ №1. Всех желающих ждут с 8:00 до 20:00 в регистратуре поликлиники на Карбышева, 4 для предварительного обследования и забора крови на наличие антител», - добавляется в материале.

Противопоказания к вакцинации от Covid-19: возраст младше 18 и старше 60 лет, наличие иммуноглобулинов класса G, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.