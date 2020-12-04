РИАМО - 4 дек. В Москве подвели итоги молодежного образовательного форума «Наследие», который проводился формате онлайн, в нем приняли участие 13 студенческих команд из 17 российских вузов, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.
В форуме, который прошел уже в третий раз, также приняли участие 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие проводилось в три этапа.
Участники из регионов анализировали объекты промышленной архитектуры своего города, студенты из Москвы получили задание разработать концепцию и проекты по реставрации ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.
По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, форум помогает привлечь в профессию больше талантливых ребят, которым небезразличны судьба исторических памятников и архитектурный облик городов России.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии