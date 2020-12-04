РИАМО - 4 дек. В Москве подвели итоги молодежного образовательного форума «Наследие», который проводился формате онлайн, в нем приняли участие 13 студенческих команд из 17 российских вузов, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

В форуме, который прошел уже в третий раз, также приняли участие 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие проводилось в три этапа.

«Это площадка для молодых специалистов — для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями. Студенческий конкурс объединил более 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участники из регионов анализировали объекты промышленной архитектуры своего города, студенты из Москвы получили задание разработать концепцию и проекты по реставрации ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, форум помогает привлечь в профессию больше талантливых ребят, которым небезразличны судьба исторических памятников и архитектурный облик городов России.