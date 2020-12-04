РИАМО - 4 дек. Центральный Банк России отозвал лицензию у столичного Евроазиатского инвестиционного банка, передает Газета.ru.

«Банк России <...> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Евроазиатский Инвестиционный Банк», — говорится в сообщении.

Данная кредитная организация ранее неоднократно нарушала закон, из-за чего за последний год несколько раз в отношении нее применялись меры.

В кредитную организацию назначена временная администрация.

Этот банк занимал 312-е место в российской банковской системе по величине активов.​