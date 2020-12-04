РИАМО - 4 дек. Иммунолог Владимир Болибок заявил, что снизить риск заражения коронавирусом от заболевшего члена семьи помогут простые рекомендации.

В некоторых случаях заражение может проявляться постепенно, а значит заболевший не будет знать об этом. А если у человека хороший иммунитет, то болезнь проходит без проявления симптомов. Однако среди родственников могут быть люди со слабым здоровьем.

«В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется Covid-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», – сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Для предотвращения распространения болезни среди родственников важно, чтобы больной находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

Места общего пользования в жилище нужно тщательно обрабатывать после посещения их зараженным. Кроме того, инфицированный человек должен мыть руки и носить маску.

Иммунолог подчеркнул, что наличие больного в семье не гарантирует заражение вирусом.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.