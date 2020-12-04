РИАМО - 4 дек. В столичном районе Коптево планируют построить 15 объектов социальной инфраструктуры в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Более 23 тысяч человек, участников программы реновации в районе Коптево, будут обеспечены школами, детскими садами, объектами здравоохранения и спорта. Всего запланировано строительство 15 объектов социальной инфраструктуры», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Так, в кварталах 14, 15, 16, 17, 19 будут построены шесть объектов образования, среди них: школа со спортивным ядром, три детских сада, здание образовательной организации, в составе которой школа и ДОУ.

Еще здесь планируют возвести два физкультурно-оздоровительных комплекса и крытую хоккейную площадку.

А в кварталах 95, 98, 99-102, 100, 101 появятся два детских сада, учебный корпус, школа, поликлиника для детей и физкультурно-оздоровительный комплекс.