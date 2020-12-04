РИАМО - 4 дек. За прошедший месяц пожарные в Москве выполнили около двух тысяч выездов, во время которых спасли 66 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Пожарно-спасательные подразделения ГКУ «ПСЦ» около 1,5 тысячи раз оказывали социальную помощь населению, 200 раз проводили демеркуризацию помещений, совершили 184 выезда для тушения пожаров, 109 раз привлекались для ликвидации ДТП», - говорится в сообщении.

Кроме того, они в ноябре спасли: 58 человек - на выездах социального характера, 3 - при ликвидации ДТП, 5 - на других происшествиях.

В ноябре наибольшее количество людей пришлось эвакуировать при тушении пожаров в Тихвинском переулке и на Варшавском шоссе.

Во время пожара в жилом доме в Тихвинском переулке 11 ноября горела квартира. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения столицы, где спасли ребенка из горящей квартиры, а также эвакуировали 25 человек, в том числе пять детей.

При тушении пожара 22 ноября в складском помещении на Варшавском шоссе на месте происшествия работали расчеты АСО №8, ПСО №207, ПСО №215 и №203, а также сотрудники аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций. По прибытии пожарные и спасатели оперативно вывели из здания более 50 сотрудников и ликвидировали возгорание.