РИАМО - 4 дек. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев возглавит экспертный совет губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Данный конкурс проводится впервые. Он направлен на поддержку талантливых авторов, освещающих жизнь Подмосковья.
Он пожелал удачи всем участникам конкурса.
Для участия необходимо до 15 января направить свои работы на страницу премии.
Экспертный совет рассмотрит печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, опубликованные в СМИ или интернете с 1 января по 30 ноября 2020 года.
Заявку может подать руководитель редакции или автор. От одного заявителя принимается один материал. В финале будут определены 15 победителей. При этом отдельно отметят лучшую муниципальную пресс-службу.
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