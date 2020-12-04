РИАМО - 4 дек. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев возглавит экспертный совет губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Данный конкурс проводится впервые. Он направлен на поддержку талантливых авторов, освещающих жизнь Подмосковья.

«Приветствую идею губернатора (Андрея Воробьева - ред.) о создании подобного конкурса. Я сам родом из Подмосковья и знаю, что наш огромный регион обладает очень мощным журналистским потенциалом. Надеюсь, что качество работ будет высоким, а конкурс — станет ежегодным событием для всех подмосковных журналистов, станет еще одной хорошей традицией», — сказал Соловьев.

Он пожелал удачи всем участникам конкурса.

Для участия необходимо до 15 января направить свои работы на страницу премии.

Экспертный совет рассмотрит печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, опубликованные в СМИ или интернете с 1 января по 30 ноября 2020 года.

Заявку может подать руководитель редакции или автор. От одного заявителя принимается один материал. В финале будут определены 15 победителей. При этом отдельно отметят лучшую муниципальную пресс-службу.