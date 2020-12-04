РИАМО - 4 дек. С 7 декабря в столице будет проходить онлайн-марафон «Новогодняя Экспедиция», участникам предстоит выполнять задания, связанные с Новым годом, лучшие из них получат подарки от организаторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие будет проходить до 28 декабря в соцсетях акции «День без турникетов».

«Из-за действующих ограничений традиционные экскурсии в рамках дня без турникетов мы решили заменить праздничным онлайн-марафоном. Благодаря такому формату принять в нем участие смогут не только жители Москвы, но и все желающие», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участники марафона раз в три дня будут получать задания, связанные с новогодними праздниками, например, написать письмо Деду Морозу или опубликовать любимый праздничный рецепт. За выполнение заданий будут начислять баллы, которые затем можно обменять на подарок.

Задания будут публиковать в социальных сетях проекта. Чтобы стать участником, достаточно быть подписанным на одну из них. При этом стать участником марафона можно и после начала мероприятия. Но новички должны будут выполнить предыдущие задания.

Подведение итогов марафона и выдача подарков победителям завершится к 20 января.