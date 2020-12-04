РИАМО - 4 дек. На портале mos.ru открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для врачей, социальных работников и сотрудников образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По поручению президента России и мэра Москвы мы в первую очередь вакцинируем основные группы риска. С сегодняшнего дня они могут самостоятельно записаться в один из 70 пунктов на бесплатную вакцинацию от коронавируса», — сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент запись на вакцинацию открыта на две недели вперед. Получить прививку можно с 08:00 до 20:00. При посещении медучреждения нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли.

Сделать прививку не смогут люди старше 60 лет и беременные женщины, также обратившиеся не должны иметь некоторых хронических заболеваний. При этом с момента вакцинации от гриппа должно пройти не менее одного месяца.

Граждан будут прививать отечественной вакциной «Спутник V», которая состоит из двух компонентов.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.