РИАМО - 4 дек. С 2015 года в столице в два раза выросла конкуренция на торгах по аренде недвижимости, если пять лет назад на один лот было три претендента, то сейчас их уже шесть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На торгах по продаже городского имущества число претендентов на лот в среднем выросло с пяти до семи.

«Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря развитию электронных способов реализации имущества и появлению льготной программы по аренде нежилых помещений для малого и среднего предпринимательства в 2017 году. За три года предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше полутора тысяч помещений общей площадью 185 тысяч квадратных метров», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Интерес к торгам удалось повысить также за счет предоставления дополнительных способов реализации получаемого имущества, например, продажа с помощью публичного предложения. Благодаря этому снижение стартовой цены во время торгов достигает 50%.

С помощью публичного предложения в столице было продано более 300 помещений общей площадью около 61,5 тысяч квадратных метров.