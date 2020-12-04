РИАМО - 4 дек. Столкновение легкового автомобиля и электрички произошло утром в пятницу на железнодорожном переезде станции Бекасово в Наро-Фоминском округе Подмосковья, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении.

В результате аварии легковушка получила повреждения, а водителю потребовалась помощь медиков. Локомотивная бригада оперативно вызвала скорую.

Из-за аварии в пути задерживаются несколько электричек, курсирующих между станциями Кубинка и Кресты. Инцидент не повлиял на движение других поездов.

В МЖД призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения для избежания подобных инцидентов.