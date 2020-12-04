РИАМО - 4 дек. Столкновение легкового автомобиля и электрички произошло утром в пятницу на железнодорожном переезде станции Бекасово в Наро-Фоминском округе Подмосковья, сообщается на сайте Московской железной дороги.
В результате аварии легковушка получила повреждения, а водителю потребовалась помощь медиков. Локомотивная бригада оперативно вызвала скорую.
Из-за аварии в пути задерживаются несколько электричек, курсирующих между станциями Кубинка и Кресты. Инцидент не повлиял на движение других поездов.
В МЖД призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения для избежания подобных инцидентов.
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