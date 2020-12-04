РИАМО - 4 дек. На пересечении Рублевского и Обводного шоссе в Западном округе столицы легковой автомобиль ночью врезался в дерево, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«К месту происшествия направили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №204 и ПСО №205 ГКУ «ПСЦ», — говорится в сообщении.

Специалисты оперативно прибыли к месту ЧП и деблокировали водителя автомобиля.

Cлаженные действия столичных огнеборцев позволили в кратчайшие сроки устранить последствия ДТП.