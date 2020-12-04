РИАМО - 4 дек. В ноябре более 2,5 тысяч москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, стали донорами крови с антителами к Covid-19, это более чем на 80% больше, чем в октябре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый донор может спасти до трех больных Covid-19, находящихся в больницах.

«В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453. Всего более 6,7 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от Covid-19, причем 12,6% из них сдавали кровь неоднократно», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Плазму крови с антителами к коронавирусу переливают пациентам с Covid-19, находящимся в среднем и тяжелом состоянии. Данная процедура назначается исключительно по решению лечащего врача, но она дает двукратную вероятность того, что состояние пациента начнет улучшаться.

До прошлого месяца данный метод использовали лишь в нескольких медучреждениях города. На сегодняшний день переливание утверждено комитетом по коронавирусной инфекции. Сами доноры получают денежное вознаграждение и компенсацию на питание. Также есть безвозмездная сдача крови, которая будет засчитана для получения статуса «Почетный донор Москвы».

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве начнется с пятницы. Запись будут проводить в электронной форме.