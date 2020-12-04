РИАМО - 4 дек. По данным Московской биржи, российский рубль обновил трехмесячный максимум и вырос по отношению к другим валютам, передает Федеральное агентство новостей.

На курсе рубля сказались решения ОПЕК+. Так, страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки с января 2021 года. Распределение квот будет происходить в той же пропорции, что и сейчас.

«Доллар в результате потерял 68 копеек, подешевев до отметки в 74,39 рубля. Биржевой курс евро упал на 59 копеек, достигнув показателя в 90,29 рубля», —​ говорится в сообщении.

Центральный Банк России также понизил курсы доллара и евро.