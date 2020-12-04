РИАМО - 4 дек. В лесу у села Ильинское Волоколамского городского округа нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении боеприпаса поступила днем 3 декабря.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД», — говорится в сообщении.

Изъять и уничтожить снаряд планируют в пятницу. Этим займутся специалисты взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».