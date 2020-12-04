РИАМО - 4 дек. В Раменском городском округе задержан блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным СМИ, речь идет о 30-летнем Стасе Решетникове, известном под псевдонимом Reeflay.

«Утром 2 декабря в доме блогера бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерть не обнаружено», — говорится в сообщении.

В то же время в прямых эфирах блогера зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также другие противоправные действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь.

Экспертиза тела потерпевшей показала закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные кровоподтеки, субдуральную гематому.

«В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились», — отмечается в сообщении.

Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.