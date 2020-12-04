РИАМО - 4 дек. Жители Московской области смогут приобрести новогоднюю елку на специальных базарах по цене от 600 рублей за отечественное дерево и от 3,5 тысяч рублей за импортное, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
С пятницы в регионе начинается сезон работы елочных базаров. Покупателям предложат отечественные ели, пихты и сосны, импортные хвойные, а также лапник, букеты из веток, подставки для елок, елочные украшения и игрушки, упаковку для подарков и другие сопутствующие товары.
Он добавил, что в этом году для людей старше 65 лет, которые не смогут посетить елочный базар, организована бесплатная доставка праздничных деревьев. Для этого планируется задействовать волонтеров на машинах.
На территории Московской области в этом сезоне откроются порядка 400 елочных базаров. Свыше 100 из них будут работать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях муниципалитетов.
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