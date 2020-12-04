РИАМО - 4 дек. Жители Московской области смогут приобрести новогоднюю елку на специальных базарах по цене от 600 рублей за отечественное дерево и от 3,5 тысяч рублей за импортное, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

С пятницы в регионе начинается сезон работы елочных базаров. Покупателям предложат отечественные ели, пихты и сосны, импортные хвойные, а также лапник, букеты из веток, подставки для елок, елочные украшения и игрушки, упаковку для подарков и другие сопутствующие товары.

«Средняя стоимость отечественных деревьев в этом году будет от 600 рублей до 2,5 тысяч рублей в зависимости от высоты, а импортных — от 3,5 тысяч рублей. Еловые лапы в среднем обойдутся в 100-150 рублей за штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что в этом году для людей старше 65 лет, которые не смогут посетить елочный базар, организована бесплатная доставка праздничных деревьев. Для этого планируется задействовать волонтеров на машинах.

На территории Московской области в этом сезоне откроются порядка 400 елочных базаров. Свыше 100 из них будут работать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях муниципалитетов.