РИАМО - 4 дек. Минувшей осенью прошел ряд крупных международных и всероссийских конкурсов, чемпионатов научно-технического творчества, их победителями стали ученики столичных школ, которые готовились в детских технопарках Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Всего в мегаполисе работают 18 таких технопарков. Каждый год в них обучаются свыше 150 тысяч детей.

«Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Слушательница детского технопарка «Альтаир» на базе МИРЭА Анна Левченко стала одним из четырех победителей на международном онлайн-форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Она выиграла в номинации «Абсолютное первенство». Школьницу наградили за лучший проект в области наук о жизни, который она посвятила развитию генетических методов лечения наследственных и приобретенных заболеваний.

Выпускник детского технопарка «Альтаир» Федор Седов победил в международном конкурсе научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Ученые будущего». Школьник стал первым в номинации «Программирование». Он представил проект «Wavenote — приложение умных заметок для музыкантов».

«На соревнованиях ученики детских технопарков представляют проекты в самых разных направлениях — это реверсивный инжиниринг, прототипирование, холодильная техника и системы кондиционирования, видеопроизводство и даже инженерия космических систем», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Также Мария Шилова, которая прошла подготовку в детском технопарке равных возможностей РГСУ, заняла первое место в компетенции «Аддитивное производство» среди участников из РФ и второе место в общем зачете на международном чемпионате профессионального мастерства BRICS Future Skills Challenge. Еще она выиграла чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills в направлении «Аддитивное производство».

Детские технопарки в мегаполисе созданы для профориентации учеников школ 7-18 лет. Дети и подростки могут выбрать интересное для себя направление из множества вариантов разнообразных сфер деятельности.